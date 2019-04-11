Пентагон заключил контракты на $1 млрд для строительства стены с Мексикой

Министерство обороны США заключило контракты с двумя компаниями на строительство участков стены на границе с Мексикой.

Как говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС, общая сумма сделок составляет $976 млн. Отмечается, что компания SLSCO займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико, а фирма Barnard Construction построит стену в штате Аризона.

В середине февраля Трамп объявил режим ЧП с целью получения около $6,4 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе, которая должна остановить поток мигрантов.

Тогда он решил не отправлять страну заново в шатдаун и подписать бюджет. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд вместо запрашиваемых $5,7 млрд.

Между тем караваны вынужденных переселенцев из стран Центральной Америки продолжают направляться в США. Так, 25 марта сообщалось, что очередная группа людей численностью около 1,2 тыс. человек начала путешествие от границы Мексики с Гватемалой к Соединенным Штатам.

В конце марта Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию. В первую очередь американский президент пообещал прекратить работу крупных пропускных участков, через которые, по его словам, в США попадают не только люди, но и наркотики.