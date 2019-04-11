Истребители морской авиации ТОФ в ходе учений совершили перелет в район острова Врангеля

Экипажи отработали отражение массированного авиаудара в районах Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений совершили дальний перелет в район острова Врангеля для отработки отражения массированного авиаудара в районах Арктики. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Истребители-перехватчики МиГ-31 совершили перебазирование на оперативный аэродром, а оттуда выполнили перелет в район острова Врангеля, где успешно обнаружили и классифицировали цели, а затем провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности. По данным объективного контроля все самолеты "противника" были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет", - говорится в сообщении.

Уточняется, в отражении условного удара противника приняли участие четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 морской авиации ТОФ. Всего протяженность полета истребителей-перехватчиков составила 4800 км. В качестве условного противника выступили два противолодочных самолета Ил-38. Они осуществили перелет в район Чукотского моря и имитировали нанесение с севера массированного авиационного удара по важным объектам арктической зоны России.

Как подчеркнули в ТОФ, особенностью учения стало то, что "задачу по отражению массированного авиационного удара в арктическом районе группа тактического назначения МиГ-31 выполнила с аэродрома базирования без привлечения самолетов-заправщиков и после выполнения задачи вернулась на аэродром постоянной дислокации". Также поиск и наведение самолеты МиГ-31 провели самостоятельно без задействования наземных радиолокационных постов и пунктов наведения авиации.