Более 500 российских военных провели тактические учения в горах Абхазии

В маневрах было задействовано более 80 единиц военной техники

СУХУМ, 10 апреля. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в Гудауте (Абхазия), в ходе учений на горном полигоне Цабал выполнили 60 огневых задач по уничтожению бронетехники и пехоты условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в среду.

"Личный состав военной базы ЮВО отработал действия в составе разведывательно-огневых контуров. На полигоне Цабал более 500 военнослужащих разнородовых подразделений базы выполнили 60 огневых задач по уничтожению бронетехники и пехоты условного противника на удалениях до 7 км", - отмечается в сообщении.

В округе уточнили, что в рамках учений было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Поражение целей атакующего условного противника происходило с использованием гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов "Сани". Боевые стрельбы проводились артиллерийскими расчетами по координатам, поступавшим от пункта управления. После каждого залпа артиллеристы отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

При работе разведывательно-огневого контура координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" на пункт управления артиллерии. Всего было отработано до 70 нормативов по разведке местности и обнаружению противника, заключили в пресс-службе.