Войти
11.04.2019
ТАСС

Более 500 российских военных провели тактические учения в горах Абхазии

48
0
0
Военнослужащий российской военной базы в Абхазии. Архивное фото
Военнослужащий российской военной базы в Абхазии на учениях. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

В маневрах было задействовано более 80 единиц военной техники

СУХУМ, 10 апреля. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в Гудауте (Абхазия), в ходе учений на горном полигоне Цабал выполнили 60 огневых задач по уничтожению бронетехники и пехоты условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в среду.

"Личный состав военной базы ЮВО отработал действия в составе разведывательно-огневых контуров. На полигоне Цабал более 500 военнослужащих разнородовых подразделений базы выполнили 60 огневых задач по уничтожению бронетехники и пехоты условного противника на удалениях до 7 км", - отмечается в сообщении.

В округе уточнили, что в рамках учений было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Поражение целей атакующего условного противника происходило с использованием гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов "Сани". Боевые стрельбы проводились артиллерийскими расчетами по координатам, поступавшим от пункта управления. После каждого залпа артиллеристы отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

При работе разведывательно-огневого контура координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" на пункт управления артиллерии. Всего было отработано до 70 нормативов по разведке местности и обнаружению противника, заключили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
2С12 Сани
Град РСЗО
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
01.04.2019
Российские артиллеристы уничтожили караван "противника" в горах в Абхазии
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
13.12.2017
Российские военные в Абхазии уничтожили наступающие танки "противника"
17.08.2016
Артиллеристы применят беспилотники для корректировки огня на учениях на Северном Кавказе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России