Жэньминь жибао (Китай): военные игры между США и Россией приковали внимание всего мира

Недавно в НАТО вступила тридцатая страна — Македония, расширив территорию влияния альянса на восток. Сейчас США разрабатывают способы оказания помощи Украине. Россия не сдалась, оказавшись под давлением со стороны США, уверены в издании «Жэньминь жибао». В ответ на американские планы по стратегической блокаде Россия стала наращивать военное присутствие в Крыму и других регионах. Перерастут ли военные игры в открытое противостояние?

В последнее время военные игры США и России набирают обороты на территории Европы, под влиянием споров о ДРСМД растет угроза военной конфронтации. Министерство финансов США дважды заявляло о наложении санкций на экономические субъекты и граждан Российской Федерации, угрожая введением всё новых ограничений. По мнению аналитиков, "упорядочивание" давления США на Россию, а также уже существующие противоречия затрудняют улучшение отношений между странами.

Усиление военной блокады российских войск

29 марта Министерство обороны России заявило, что два военных корабля Черноморского флота преследовали три корабля НАТО, обвиняя Организацию в увеличении военного присутствия в акватории Черного моря. В тот же день у берегов Крыма проводил разведку стратегический беспилотник ВВС США "Глобал Хок".

По сообщениям американского новостного сайта "Фокс Ньюс", 28 марта бомбардировщик, переносивший ракеты с ядерными боеголовками осуществлял тренировочный полет вблизи Скандинавского полуострова. Неподалеку, на берегу, Норвежского моря расположена российская военная база. Данный полет стал самым масштабным учебным мероприятием, предпринятым США в данном регионе с момента окончания холодной войны. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США Кертис Скапаротти сказал в Сенате на заседании военной комиссии, что Европа сталкивается с сильным и модернизированным российским флотом; сохранить преимущество в таких условиях удастся только за счет укрепления надводной и подводной боеспособности.

В этом году НАТО исполняется 70 лет. Недавно, вопреки предостережениям России, в Организацию вступила тридцатая страна - Македония, расширив территорию влияния НАТО на восток. В то же время США заявили о переброске в Польшу более 1500 американских военнослужащих. Это стало первым оперативным размещение американских пехотинцев на территории Европы после окончания холодной войны.

Сейчас США разрабатывают способы усиления помощи Украине. На днях Госсекреталь Майк Помпео заявил в Конгрессе, что на совете министров НАТО, который пройдет 3 апреля в Вашингтоне, будет обсуждаться вопрос помощи Украине. Обсуждение подобных тем на совете министров НАТО к великому недовольству России еще больше сужает ее стратегическое пространство.

Государственный секретарь США Майк Помпео Источник изображения: © AP Photo, Attila Kisbendek/Pool Photo via AP

Военные игры между США и Россией обострились из-за осложнения ситуации в Венесуэле. По сообщениям американских СМИ, в ответ на отправку российских "военных специалистов" в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, Трамп заявил, что Россия "должна покинуть" эту южноамериканскую страну, пригрозив "рассмотрением всех средств" для достижения этой цели. 29 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон критически высказался в адрес России, назвав нахождение ее военных в Венесуэле "прямой угрозой" всему миру. Болтон предупредил страны восточного полушария, чтобы те не размещали своих военных на территории Венесуэлы.

Мнения, высказываемые в американских СМИ, таковы, что в результате расследования спецпрокурором Робертом Мюллером скандала "Рашагейт", доказательств вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году выявлено не было, но это вовсе не означает, что отношения между двумя станами смогут улучшиться. В настоящее время политкорректные выражения, с помощью которых США описывают свое противостояние с Россией не изменились, военная конфронтация между странами становится нормой.

Усиление военного присутствия у передних границ

Россия не сдалась, оказавшись под давлением со стороны США. В ответ на американские планы по стратегической блокаде Россия стала наращивать военное присутствие в Крыму и других регионах.

Россия уже разместила в Крыму модернизированные бомбардировщики Ту-22М3, которые с легкостью могут поразить европейские системы ПРО, а радиус их действия покрывает весь европейский регион. Ранее в Крыму уже были размещены самолеты Су-27, МиГ-29 и комплексы ПВО С-400.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что экипаж самолетов Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уже совершил более 380 воздушных патрулей над Черным и Каспийским морем и успешно прошел испытания сложными погодными условиями. Как сообщают американские СМИ, после того, как ракеты "Кинжал" поступят на вооружение в 2020 году, силы стратегического устрашения России в европейском регионе получат серьезное усиление.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что "США намерено испытывают терпение России", и призвал ВВС США не рисковать, пролетая возле Крыма.

29 марта во время прямой трансляции в российской социальной сети "ВКонтакте", премьер министр России Дмитрий Медведев отметил, что, США никогда не снимут санкции с России, потому что на этом строится политика, которую США проводили уже почти 100 лет. По мнению Медведева, поведение США вызывает сожаление, ведь санкции разрушили сотрудничество между странами, заставив их отвлечься от укрепления международной безопасности и экономического развития.

По словам аналитиков из "Си-Эн-Эн", выход США из Договора о РСМД произошел из-за продолжительного военного противостояния с Россией. Данный документ всегда играл роль "стабилизатора" европейской безопасности, отказ от него окажет разрушительное воздействие на обстановку в Европе. В России в ускоренном режиме началась разработка оружия.

По поводу того, что США и Россия объявили о выходе из Договора, политолог из австралийского Университета Монаша Мария Рубли сообщила Американской радиовещательной компании, что если успехов не удастся добиться дипломатическими методами, то стороны могут перейти к новой гонке вооружений.

В краткосрочной перспективе отношения между странами не изменятся

Президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший заместитель госсекретаря США Уильям Бернс написал в своей новой книге, что современные отношения между США и Россией намного запутаннее, чем они были когда-либо еще с момента окончания холодной войны. По мнению Бернса, США воспринимают урегулирование отношений с Россией как "затянувшуюся игру", которая может разворачиваться о относительно узком диапазоне возможностей и еще долго не будет идти гладко.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института Соединенных Штатов Америки и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что результаты расследования, проведенного Мюллером, помогли "разморозить" контакты между Россией и США на высшем уровне, однако неизвестно, будет ли это способствовать хоть сколько - либо значительным изменениям в отношениях между странами. Научный сотрудник центра Владимир Васильев также считает, что в краткосрочной перспективе отношения между странами вряд ли изменятся. Профессор политологии Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Брукингского института Анджела Стент отметила, что многочисленные старания США и Росии по восстановлению двусторонних отношений обычно оканчивались неудачей, а это говорит о том, что "контакты недостаточно эффективны". По мнению Стент, помимо давления, США могут сохранять сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, таким, как терроризм, контроль над вооружением и нераспространение ядерного оружия.

По мнению аналитиков, США не хватает взаимопонимания по вопросам безопасности. Стороны занимают позиции "абсолютных конкурентов" в Сирии, на Ближнем Востоке, в Европе и даже на Северном Полюсе. Структурные противоречия по вопросам безопасности в данных регионах будет непросто разрешить. В течение достаточно продолжительного времени антагонизм США и России будет оставаться неизменным, США продолжат оказывать давления на Россию в военной, политической, внешнеполитической и экономической сферах. И все же несмотря на изменяющуюся обстановку ядерные державы будут стремиться к равновесию, не позволяя какой-либо из сторон выйти из-под контроля и избегая обострения ситуации, которое могло бы привести к "горячей войне".

Гао Ши (), Инь Синьюй ()

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.