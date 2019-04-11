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11.04.2019
bmpd.livejournal.com

Польша приобретет четыре вертолета AW101 для морской авиации

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Министерство национальной обороны Польши 8 апреля 2019 года подписало пакет оффсетных соглашений стоимостью 395,882751 млн злотых (около 104 млн долл) с итальянской компанией Leonardo, предшествующих контракту о приобретении для авиации ВМС Польши четырех тяжелых вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin для использования в качестве противолодочных и поисково-спасательных. Сам контракт на закупку вертолетов должен быть подписан позднее в апреле.

Демонстрация вертолета Leonardo Helicopters AW101 Merlin в поисково-спасательном варианте ВВС Италии HH-101A (итальянский военный номер MM81864) в Польше на принадлежащем Leonardo Helicopters польском предприятии WSK PZL-Swidnik, 03.02.2017 (с) AS / www.dziennikwschodni.pl

ВМС Польши планировали приобретение восьми перспективных противолодочных и поисково-спасательных вертолетов берегового базирования для замены 10 находящихся сейчас в эксплуатации в морской авиации старых советских вертолетов Ми-14 (восьми Ми-14ПЛМК и двух поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R, переоборудованных из Ми-14ПЛ). Однако в 2018 году министерство национальной обороны Польши по финансовым соображениям сократило число планируемых к приобретению морских вертолетов до четырех, отложив закупку еще четырех на неопределенное будущее.

В феврале 2017 года польское военное ведомство начало переговоры о закупке на конкурсной основе восьми (первоначально) морских вертолетов с тремя компаниями: польским заводом PZL Mielec, представлявшм американскую Sikorsky Aircraft (в составе Lockheed Martin; предлагался вертолет MН-60R), польским заводом WSK PZL-Swidnik, представлявшим итальянскую Leonardo (AW101), и европейской компанией Airbus Helicopters (H225M Caracal). В марте 2017 года свои заявки подали только WSK PZL-Swidnik/Leonardo и Airbus Helicopters. Однако в июне 2018 года министерство национальной обороны Польши приняло решение о сокращении закупаемых морских вертолетов до четырех и о пересмотре ряда технических требований к ним, после чего в декабре 2018 года Airbus Helicopters отказалась от участия в тендере, и вертолет Leonardo Helicopters AW101 Merlin остался практически безальтернативным кандидатом.

Стоимость контракта на закупку четырех AW101, согласно сообщениям польских СМИ, составит около 90 млн евро.

Подписанный 8 апреля пакет оффсетных соглашений включает девять обязательств, основным из которых является планируемое создание совместного с Leonardo лицензированного центра по обслуживанию и ремонту вертолетов AW101 на базе польского авиаремонтного завода Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL-1) в Лодзи. Также Lеonardo обязалась обеспечить техническую поддержку эксплуатации приобретаемых вертолетов в течении 10 лет.

Демонстрация вертолета Leonardo Helicopters AW101 Merlin в поисково-спасательном варианте ВВС Италии HH-101A (итальянский военный номер MM81864) на принадлежащем Leonardo Helicopters польском предприятии WSK PZL-Swidnik 03.02.2017 (с) Lublin Spotters:

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Страны
Италия
Польша
США
Продукция
AW-101
EH-101
Ми-14
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
H225
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