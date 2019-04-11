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11.04.2019
Известия.ru

Пентагон обеспокоен возможностью поражения в космической войне с РФ и КНР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Исполняющий обязанности главы американского минобороны Патрик Шэнахан заявил, что США могут проиграть России и Китаю в случае военного конфликта в космосе. Об этом он рассказал во вторник, 9 апреля, на конференции в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

"Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе. Мы должны столкнуться лицом к лицу с реальностью: оружие наших соперников может атаковать наши активы в космическом пространстве", — цитирует Шэнахана The Washington Examiner.

По его мнению, и Россия, и Китай уже развернули новейшие вооружения, способные в случае военного противостояния нанести урон американским спутникам, системам навигации и коммуникации.

Глава Пентагона уточнил, что своим основным космическим конкурентом Вашингтон считает Пекин. Москва, по его словам, также развертывает новые формы вооружения, в том числе гиперзвуковые ракеты, которые американские военные неспособны отследить.

"Из-за их [РФ и КНР] действий космос — это больше не убежище, а поле боя. Это не будущее, не гипотетическая угроза, а угроза настоящего", — заключил политик.

В конце февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум о создании космических сил США. Позднее он заявил, что американская администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

18 января российский МИД призвал США отказаться от попыток перезапустить программу бывшего президента Рональда Рейгана "звездные войны" на новом технологическом уровне. Особое волнение у дипломатов вызывают положения, касающиеся планов развития космического сегмента ПРО. В ведомстве считают, что подобные идеи и их реализация неизбежно приведут к началу гонки вооружений.

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