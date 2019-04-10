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10.04.2019
Военное обозрение

В Южной Корее приступили к наземным испытаниям нового вертолёта LAH

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Южнокорейское авиастроительное предприятие KAI начало цикл наземных испытаний первого летного образца легкого ударного вертолета LAH, сообщает интернет-портал "Nplus1" со ссылкой на "Рёнхап".

Источник изображения: LAH

Как сообщает издание, во время первых наземных испытаний разработчики проверили работу двигателей нового вертолета. Первые наземные проверки вертолета LAH признаны полностью успешными. После прохождения этапа наземных испытаний новый вертолет будет допущен к первому полету. По планам разработчиков первый полет должен состояться в конце мая этого года. Ввод в эксплуатацию нового вертолета намечен на 2023 год.

Источник изображения: LAH

Вертолет создается KAI в партнерстве с европейским объединением Airbus Helicopters на основе известного среднего вертолета Airbus Helicopters Н155 (бывший ЕС155, развитие вертолета Aerospatiale AS 365 Dauphin II). В корейском варианте вертолет получил более мощные двигатели и усовершенствованную систему управления. Кроме того, разработчики установили на LAH носовую пушку калибра 20 миллиметров на турели, боковые подвесы для ракет, а также системы самозащиты. LAH сможет перевозить от шести до десяти бойцов.

Вертолет LAH создается в соответствии со сформулированными еще в 2010 году требованиями южнокорейской армейской авиации, предусматривающими приобретение 200 средних вертолетов, вооруженных ПТУР, для замены наличного парка вертолетов Hughes MD 500MD Defender и Bell AH-1S Cobra.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
AH-1 Cobra
Dauphin
Компании
Aerospatiale
Airbus
Airbus Helicopters
KAI
Проекты
LOH MD
ИТ
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