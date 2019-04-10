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10.04.2019
ЦАМТО

Минобороны России и руководство Тульской области подписали Соглашение об информационном взаимодействии

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Центр управления обороной
Национальный центр управления обороной.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 9 апреля. В работе состоявшегося 9 апреля в Национальном центре управления обороной РФ селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил приняли участие представители Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, делегация во главе с А.Дюминым прибыла в Москву для подписания Соглашения об информационном взаимодействии между Министерством обороны и Тульской областью.

На церемонии подписания Соглашения глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации.

По его словам, "они позволят создать в регионах центры управления, которые будут предоставлять Министерству обороны информацию по социальным вопросам, о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, усилении охраны важных объектов, состоянии транспортной инфраструктуры и другую".

"В свою очередь, мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах", – пояснил Сергей Шойгу.

Министр обороны выразил уверенность, что "реализация соглашений станет очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления".

В свою очередь, А.Дюмин отметил, что руководство области, опираясь на опыт Национального центра управления обороной, нашло источники финансирования и реализует проект по созданию Регионального центра управления.

"Центр улучшит качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других отраслях", – подчеркнул он.

А.Дюмин добавил, что создаваемый центр поможет руководству региона с большей оперативностью и эффективностью реагировать на возможные кризисные ситуации. Кроме того, по закрытым каналам связи будет осуществляться плановая работа по организации территориальной обороны региона и вопросам мобилизации.

"Считаю, что Тульский центр должен стать примером, на который будут равняться другие регионы. Это возможно, но, конечно же, без поддержки и опыта Министерства обороны нам не обойтись. Уважаемый Сергей Кужугетович, мы очень рассчитываем на организационную и техническую помощь с вашей стороны в реализации этого важного и нужного проекта", – сказал губернатор, обращаясь к министру обороны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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