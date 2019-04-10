Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщение одного из российских сетевых изданий о том, что в Сирии якобы дислоцировали новейшие самолеты Су-57.

В пресс-службе ведомства отметили, что некоторые СМИ настолько спешат процитировать "горячие новости", появляющиеся в соцсетях от имени "малоизвестных источников", что зачастую не понимают их сути.

"Из подписей к фотографиям Су-57 на российской авиабазе в Хмеймиме, опубликованных в соцсетях, следует, что теперь именно это обновленное изображение авиабазы доступно любому пользователю сервиса Google maps", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе в Сирии были сделаны в 2018 году.

Тогда проходили испытания машины в реальных боевых условиях, о чем оборонное ведомство официально сообщило.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Впервые машина поднялась в воздух в 2010 году.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.