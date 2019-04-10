До 2025 года ВМФ получит 5 новых кораблей дальней морской зоны

Через пару недель на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге начнут строить два фрегата проекта 22350. Одновременно специалисты калининградского предприятия "Янтарь" заложат два больших десантных корабля проекта 11711. По словам министра обороны Сергея Шойгу, все эта техника рассчитана на использование в дальней морской зоне.

Военно-судостроительные планы руководители ведомства во вторник обсудили на совещании в Москве. Шойгу напомнил, что на "Северной верфи" готовятся еще и к стыковке крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Известно, что его назовут "Меркурий" в честь военного брига русского флота, экипаж которого ровно 190 лет назад одержал победу над двумя превосходящими по размерам и вооружению линейными турецкими кораблями. "Уверен, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота", - заявил Шойгу. Он отметил, что эти пять новостроек собираются ввести в состав ВМФ до 2025 года. Они существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны.

Тем временем, в Центре судоремонта "Звездочка" в соответствии с генеральным планом-графиком идет восстановление и модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Кузнецов". Хотя с момента подписания соответствующего госконтракта минул всего год, техническая готовность корабля составляет уже 25 процентов. По словам Шойгу, все работы на "Кузнецове" предполагается завершить до конца 2020-го. Министр заслушал доклады ответственных за модернизацию крейсера военных и гражданских чиновников.

Другой темой для обсуждения стало оснащение армейских и флотских гарнизонов современными техническими средствами охраны. Шойгу сообщил, что сейчас они установлены более чем на шестнадцати тысячах объектов минобороны. К началу следующего года их число вырастет до 17 тысяч. "Комплексы технических средств позволяют обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищенность воинских частей, а также создавать условия для сокращения отрыва личного состава от боевой подготовки", - подчеркнул министр.

Отдельно он остановился на предстоящих и чрезвычайно важных для ведомства событиях. С 23 по 25 апреля под эгидой минобороны обороны пройдет VIII Московская конференция по международной безопасности. В ее повестке - актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев.

Также на конференции планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству. По словам Шойгу, часть деловой программы впервые пройдет на базе парка "Патриот". Ожидается приезд на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из ста государств, в том числе как минимум 35 руководителей оборонных ведомств.

Другим очень значимым событием весны станет парад Победы на Красной площади 9 мая. Шойгу сказал, что в нем примут участие свыше 13 тыс. человек и до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиагруппа из 74 самолетов и вертолетов.

- В состав пешего парадного расчета впервые включены Московский университет Министерства внутренних дел, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета, - уточнил министр.

В совещании участвовали руководители Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым - генералом и в недавнем прошлом крупным военачальником. С ним Шойгу во вторник подписал Соглашение об информационном взаимодействии между минобороны и Тульской областью. Министр сообщил, что подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами РФ. "Они позволят создать в регионах центры управления, которые будут предоставлять министерству обороны информацию по социальным вопросам, о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, усилении охраны важных объектов, состоянии транспортной инфраструктуры и другую, - отметил Шойгу. - В свою очередь, мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах. Также окажем организационную, техническую, методологическую поддержку, поможем в разработке документации, необходимой для создания регионального центра управления.

По мнению министра, реализация таких соглашений станет очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления. В свою очередь, Дюмин поблагодарил армейское руководство за возрождение Тульского суворовского училища, построенного по самым современным стандартам и оснащенного всем необходимым для подготовки будущих защитников Отечества. "Туляки очень гордятся Суворовским училищем", - не скрывал губернатор.

Он напомнил, что при поддержке минобороны в области проводят значимые патриотические мероприятия, реализуются важные для региона инфраструктурные проекты. Более того, в лице оборонного ведомства местные власти всегда находят надежного помощника и партнера. И это объяснимо, ведь Тула - оружейная столица России.

Тульская область первой реализовала проект регионального парка "Патриот" по примеру парка в Алабине. Всего за год практически завершено строительство первого основного этапа этого парка. В области самостоятельно формируют выставочную экспозицию, приобретают вооружения и военную технику. В то же время Дюмин не скрывал, что надеется на помощь минобороны в дальнейшем развитии и насыщении этого проекта. "Уверен, что парк "Патриот-Тула" станет центром патриотического воспитания, новой точкой притяжения и любимым местом семейного отдыха туляков", - заявил губернатор.

Опираясь на опыт Национального центра управления обороной РФ в Москве, власти области нашли источники финансирования для реализации в Туле проекта по созданию Регионального центра управления. Он, считает Дюмин, позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других. При этом на базе центра смогут получать оперативные данные о состоянии отраслей экономики региона, управлять местными ресурсами в режиме онлайн, а также прогнозировать и моделировать их дальнейшее развитие.

При возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с минобороны, МЧС, другими силовыми ведомствами и органами власти федерального и регионального уровня как по горизонтали, так и по вертикали. А по линии военного ведомства в повседневной работе - еще и обмениваться информацией о социальной защищенности кадровых военных, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, состоянии призыва граждан в армию и других важных направлениях.

Кроме того, по закрытым каналам связи будет осуществляться плановая работа по организации территориальной обороны области и вопросам мобилизации. "В условиях нестабильной международной обстановки важность этого вопроса особенно возрастает, - напомнил Дюмин. - Мы со своей стороны предусмотрели средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями".

Юрий Гаврилов