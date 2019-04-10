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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Доля производства гражданской продукции предприятиями ОПК России составила более 18 процентов

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Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Екатеринбург. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Доля производства гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса России превысила 18 процентов, сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев журналистам в Екатеринбурге во вторник.

"Мы вошли в активную фазу выполнения поручения президента о диверсификации. Вы знаете, что к 2030 году оборонщики должны выйти на 50 процентов товарной продукции гражданского назначения. Сегодня это где-то примерно чуть больше 18 процентов. Задача сложная, и мы сегодня говорили о том, что с таким же положительным результатом, который мы достигли в выполнении задачи государственной программы вооружения, мы должны справиться и с другой задачей: государственной программой производства гражданской продукции", - отметил О.Бочкарев.

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
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Бочкарев Олег
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