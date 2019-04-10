Кремль не связывает нарушения в "Роскосмосе" с деятельностью Рогозина

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не совсем правильно ассоциировать выявленные хищения в "Роскосмосе", о чем сообщила Генпрокуратура РФ, с деятельностью нынешнего руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Этим (выявлением нарушений) занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос", - сказал Д.Песков во вторник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Генпрокуратуры РФ о хищениях в ряде госкорпораций, в том числе в "Роскосмосе".

При этом Д.Песков сказал, что "в целом работа таких крупнейших системообразующих корпораций, конечно, находится под особым контролем".

Пресс-секретарь главы государства заявил, что в данном случае неправильно говорить персонально о Д.Рогозине.