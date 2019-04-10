Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

ЦАМТО, 9 апреля. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 9 апреля состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

В повестке дня стояло два тематических вопроса.

Первый касался тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Кузнецов".

Министр обороны напомнил, что в апреле прошлого года Министерство обороны заключило госконтракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию корабля.

На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком.

Техническая готовность крейсера составляет 25%.

Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года.

Сергей Шойгу предложил обсудить ход работ на корабле.

Второй вопрос был связан с оснащением военных объектов техническими средствами охраны.

Министр обороны отметил, что в настоящее время они установлены более чем на 16000 объектов. К началу следующего года их число достигнет 17000.

"Комплексы технических средств позволяют обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищенность воинских частей, а также создавать условия для сокращения отрыва личного состава от боевой подготовки", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Участники селектора рассмотрели, как идет оснащение объектов современными охранными системами.

Далее министр обороны обратил внимание на ряд предстоящих значимых мероприятий.

23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны – двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Одновременно на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386.

Свое название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет.

В Русско-турецкую войну он одержал победу над двумя превосходящими по размерам и вооружению линейными кораблями противника.

Министр обороны выразил уверенность, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота.

"Указанные корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года. Они существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны", – подчеркнул Сергей Шойгу.

С 23 по 25 апреля под эгидой Министерства обороны пройдет восьмая Московская конференция по международной безопасности.

В ее повестку включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев.

Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству.

Часть деловой программы впервые пройдет на базе парка "Патриот" в Подмосковье.

Как отметил министр обороны, ожидается приезд на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из 100 государств. Свое участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств.

Важнейшее событие этой весны – парад Победы на Красной площади 9 мая.

Сергей Шойгу сообщил, что нем примут участие свыше 13 тыс. человек и будет задействовано до 160 ед. вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов.

В состав пешего парадного расчета впервые включены Московский университет Министерства внутренних дел, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

Министр обороны обратил внимание должностных лиц на необходимость выполнить все подготовительные мероприятия в установленные сроки и в полном объеме, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.