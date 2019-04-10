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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Более 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и техники примут участие в параде Победы

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Парад Победы
Парад Победы.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Московский университет МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета впервые включены в состав участников парада Победы, который пройдёт в столице России 9 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важнейшее событие этой весны - парад Победы на Красной площади 9 мая. В нём примут участие свыше 13-ти тысяч человек и до 160-ти единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74-х самолётов и вертолётов", - сказал С.Шойгу на селекторном совещании во вторник.

При этом министр отметил, что "в состав пешего парадного расчёта впервые включены Московский университет министерства внутренних дел, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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