Более 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и техники примут участие в параде Победы

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Московский университет МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета впервые включены в состав участников парада Победы, который пройдёт в столице России 9 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важнейшее событие этой весны - парад Победы на Красной площади 9 мая. В нём примут участие свыше 13-ти тысяч человек и до 160-ти единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74-х самолётов и вертолётов", - сказал С.Шойгу на селекторном совещании во вторник.

При этом министр отметил, что "в состав пешего парадного расчёта впервые включены Московский университет министерства внутренних дел, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета".