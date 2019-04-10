В прокуратуре сообщают о выявленных на предприятиях Роскосмоса и Ростеха хищениях на сумму более 1,6 млрд. руб

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокурорские проверки выявили хищения на подведомственных Роскосмосу и Ростеху предприятиях, возбуждены уголовные дела.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос" предприятиях более 1,6 млрд. рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения", - говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами за год проверена деятельность свыше 18,7 тыс. головных исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти (МЧС России, Роспатент, ФМБА России, ФСИН России) и государственных корпораций (ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", АО "НПК "Уралвагонзавод"), отмечается в нем.

По данным генпрокурора, проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения.

"С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в тексте.

Ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация предоставила Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для проверки, в конце прошлого года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на ее предприятиях.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов Службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - говорилось в сообщении госкорпорации.

В свою очередь в пресс-службе Ростеха сообщили, что "в 2018 году службы безопасности Ростеха и его дочерних компаний помогли предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд рублей". "Такой результат обеспечили активные действия, направленные на выявление и предотвращение коррупционных и иных правонарушений на предприятиях корпорации", - сообщил представитель Ростеха во вторник.