Войти
10.04.2019
Интерфакс-АВН

В прокуратуре сообщают о выявленных на предприятиях Роскосмоса и Ростеха хищениях на сумму более 1,6 млрд. руб

65
0
0
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокурорские проверки выявили хищения на подведомственных Роскосмосу и Ростеху предприятиях, возбуждены уголовные дела.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос" предприятиях более 1,6 млрд. рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения", - говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами за год проверена деятельность свыше 18,7 тыс. головных исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти (МЧС России, Роспатент, ФМБА России, ФСИН России) и государственных корпораций (ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", АО "НПК "Уралвагонзавод"), отмечается в нем.

По данным генпрокурора, проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения.

"С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в тексте.

Ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация предоставила Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для проверки, в конце прошлого года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на ее предприятиях.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов Службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - говорилось в сообщении госкорпорации.

В свою очередь в пресс-службе Ростеха сообщили, что "в 2018 году службы безопасности Ростеха и его дочерних компаний помогли предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд рублей". "Такой результат обеспечили активные действия, направленные на выявление и предотвращение коррупционных и иных правонарушений на предприятиях корпорации", - сообщил представитель Ростеха во вторник.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
МЧС
ОАК
Росатом
Роскосмос
Роспатент
Ростех
Уралвагонзавод
Похожие новости
10.04.2019
Новые разработки: сколько украли в Роскосмосе и Ростехе
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
23.06.2017
Замглавы Росэлектроники провел две сессии IT-форума для оборонной промышленности
19.11.2015
Первая научно-практическая конференция "Вопросы экономического управления в оборонно-промышленном комплексе России" пройдет в Москве 10-11 декабря 2015 года
01.04.2013
Фонд перспективных исследований в структуре внешнего окружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор