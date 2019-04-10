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10.04.2019
Интерфакс-АВН

В Минобороны планируют заключить соглашения об информационном взаимодействии со всеми российскими регионами

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Региональные центры управления, которые будут регулировать различные отрасли экономики и промышленности, а также координировать работу силовых ведомств в случае кризисных ситуаций, откроются в каждом субъекте РФ, заявил во вторник в ходе подписания соглашения об информационном взаимодействии Минобороны России и Тульской области глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня мы подпишем соглашение об информационном взаимодействии между министерством обороны и Тульской областью. Отмечу, что подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации. Они позволят создать в регионах центры управления", - сказал С.Шойгу.

Министр пояснил, что данные центры будут предоставлять Минобороны информацию по социальным и экономическим вопросам, о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, состоянии транспортной инфраструктуры.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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