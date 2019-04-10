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10.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Порошенко заявил о наличии у Украины ракет с радиусом поражения более 1 тыс. км

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Петр Порошенко и Михаил Забродский
Президент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018.
Источник изображения: ВС Украины

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что у его страны якобы есть крылатые ракета с радиусом поражения более 1 тыс. км.

"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов. ... Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами", – сказал он, передает ТАСС.

Сейчас, цитирует Порошенко издание Лига.net, военные проходят обучение, чтобы затем они могли применять это оружие, так как "поскольку после сдачи крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось немного операторов подобных комплексов".

На прошлой неделе Порошенко заявил, что украинские военные успешно испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК.

Отметим, что Украина регулярно заявляет о создании новейшего вооружения. Так, в конце марта компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпом", объявила о создании на Украине электромагнитного оружия.

В то же время вводимые Украиной "новшества" зачастую не выдерживают никакой критики, оставаясь только далеко не самой удачной модернизацией советского вооружения. Например, в феврале появилось видео модернизированной РСЗО БМ-21УМ "Берест", получившей обидное прозвище "Град-коротышка". Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из "сверхпрочного шоколада". Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
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