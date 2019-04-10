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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Танкисты и артиллеристы ЧФ в Крыму уничтожили "противника" на удалении более 8 км

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Огонь вели расчёты "Градов" и экипажи танков Т-72Б3

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение военной техники и фортификаций в глубине обороны условного противника отработали военнослужащие Черноморского флота (ЧФ).

"В ходе лагерного сбора соединений береговой обороны и морской пехоты ЧФ танковые и артиллерийские подразделения армейского корпуса выполнили практические стрельбы по мишенным позициям, расположенным на удалении более восьми тысяч метров", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Стрельбы прошли на полигоне "Опук" в Крыму.

На первом этапе расчёты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили боевые упражнения с поражением позиций военной техники и фортификационных сооружений условного противника в глубине его обороны.

"Затем стрельбу на сверхдальнюю дистанцию - более восьми тысяч метров - осколочно-фугасными снарядами выполнили экипажи танков Т-72Б3. Танкисты отработали прорыв обороны условного противника перед наступлением основных сил танковых и мотострелковых подразделений", - говорится в пресс-релизе.

К выполнению учебно-боевых задач были привлечены около 700 военнослужащих, задействовалось более 50 единиц военной и специальной техники, информирует штаб ЧФ.

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