Правительство Индии одобрило закупку 464 российских ОБТ T-90МС

ЦАМТО, 9 апреля. Комитет правительства Индии по безопасности (CCS) одобрил закупку для Сухопутных войск страны 464 основных боевых танков российского производства T-90МС общей стоимостью 134,48 млрд. рупий (1,93 млрд. долл.).

Как сообщили Jane's Defence Weekly официальные источники, решение CCS, которое было принято в начале апреля на заседании под председательством премьер-министра Нарендры Моди, является предпоследним шагом в процессе приобретения ОБТ. За ним последует подписание контракта между Министерством Индии и АО "Рособоронэкспорт" в течение следующих нескольких месяцев. Для справки: Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил закупку танков в ноябре 2016 года.

По информации представителей СВ Индии, новые ОБТ будут импортированы в виде машинокомплектов из России (АО "НПК "Уралвагонзавод") для финальной сборки на индийском государственном заводе тяжелого машиностроения (HVF) в Авади (на юге Индии). Как ожидается, в конечном итоге ими будут оснащены 10 танковых полков СВ Индии.

По информации индийских источников, приобретение T-90МС стало необходимым ввиду низких темпов лицензионного производства 1000 ОБТ T-90С "Бхишма", заказанных в 2006-2007 гг., которое планировалось завершить к 2020 году. На данный момент предприятие HVF произвело по лицензии только 350-400 ед. T-90С.

С 2002 года на мощностях HVF также было собрано около 400-450 танков T-90С, поставленных Россией в виде машинокомплектов.

Ожидается, что T-90МС дополнят ОБТ "Бхишма", развернутые в индийских штатах Пенджаб и Раджастхан на севере и северо-западе страны, на границе с Пакистаном.

Потребность в дополнительных T-90МС также может быть связана с отсутствием прогресса в программе разработки индийского ОБТ "Арджун", целью которой являлось оснащение СВ национальным тяжелым танком для ведения боевых действий в случае войны с Пакистаном.

По информации представителей СВ Индии, 48-тонные танки Т-90МС "значительно" повысят боевую мощь армии, поскольку отличаются улучшенными характеристиками по сравнению с базовой версией Т-90С. К ним относятся модифицированный многотопливный турбодизельный двигатель мощностью 1130 л.с. в сочетании с автоматической трансмиссией, новый блок воздушного охлаждения, усовершенствованная динамическая защита и дистанционно управляемый модуль вооружения.

Т-90МС может оснащаться комплектом динамической защиты "Реликт", которая обеспечивает снижение эффективности бронебойного снаряда на 40-50% и до 70% – воздействия боеприпаса с тандемной противотанковой кумулятивной боевой частью (HEAT).

Основное вооружение танка – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, которая может вести стрельбу теми же боеприпасами, что и Т-90С. По данным экспертов Jane's, в Индии возникли проблемы с наличием 125-мм боеприпасов для танка, так как машины были закуплены в России без соглашения на их производство. Это привело к острой нехватке боеприпасов в 2015 году и вынудило индийское правительство в 2017 году направить частным индийским компаниям запрос о предложениях с целью организации их производства.

В 2012-2013 гг. Индия импортировала 66 тыс. бронебойных подкалиберных оперенных снарядов с отделяющимся поддоном (APFSDS) для Т-90С.

В случае подписания контракта, усовершенствованная система стабилизации, система автоматического сопровождения целей и другие передовые решения должны обеспечить Т-90МС СВ Индии превосходство над ОБТ, состоящими на вооружении ВС Пакистана.

Одновременно государственное научно-исследовательским бюро разработки боевых машин (CVRDE) создает систему активной защиты для Т-90С и Т-90МС.