В РВВДКУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 50-й годовщине принятия на вооружение БМД-1

ЦАМТО, 9 апреля. В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова состоялась научно-практическая конференция, посвященная 50-й годовщине принятия на вооружение боевой машины десанта – БМД-1.

В конференции приняли участие председатель комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, начальник эксплуатации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации с 1996 по 2004 гг. генерал-полковник Сергей Маев, председатель президиума Совета ветеранов ВДВ России генерал-майор Владимир Данильченко и другие почетные гости.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику легендарному командующему ВДВ генералу армии В.Ф.Маргелову и к стеле выпускникам РВВДКУ, погибшим при исполнении воинского долга.

На конференции была отмечена большая роль генерала армии Маргелова, в создании боевой бронированной машины для "крылатой пехоты". Генерал-полковник Владимир Шаманов отметил, что "за 50 лет БМД претерпело много изменений и модификаций, машина принимала участие во всех вооруженных конфликтах где требовалась молниеносность и удаль гвардейцев крылатой пехоты. Везде БМД показала свою надежность", – сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.