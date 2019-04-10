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10.04.2019
Российская газета

Россия собрала второй полк С-400 для Китая

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Источник изображения: rg.ru

Зенитные системы С-400 "Триумф", выпущенные для Народно-освободительной армии Китая по контракту 2015 года, проходит испытания на полигоне Капустин Яр.

- Второй полковой комплект С-400 изготовлен полностью. Техника находится на полигоне, где идут приемо-сдаточные испытания, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. Он добавил, что тестирование систем продлится полтора-два месяца, затем "Триумфы" предъявят заказчику.

Ранее сообщалось, что поставки второго полка С-400 в КНР начнутся в июле 2019 года. Техника будет доставлена в китайский порт тремя морскими транспортами. Источник агентства отметил, что первое судно отправится в Поднебесную на пять месяцев раньше назначенного срока.

Контракт на поставку КНР двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году. Первый полк доставили в китайский порт в 2018-м. Осенью НОАК провела испытательные стрельбы, подтвердившие уникальные характеристики российской техники. Две сложные цели: баллистическая и скоростная, - были сбиты на предельной дальности двумя ракетами. Китайские расчеты второго полка "Триумфов" проходят подготовку в российском учебном центре.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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