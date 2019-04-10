Военный эксперт: "бандитские угрозы" США в сфере ВТС уже не работают

В Белом доме пообещали ввести санкции против Египта и других стран, которые хотят покупать российское оружие. Свое мнение о возможных последствиях этих угроз высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. Страны, которые делают такие заказы, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия применения закона, – ред.). У нас уже есть такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, которая является союзником НАТО. Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и развивать свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону", – сказал он, комментируя сообщения о возможной закупке Египтом российских Су-35.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) РИА Новости ранее сообщили, что Россия и Египет во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.

Между тем, в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что США на мировом рынке вооружений ведут себя "как бандиты".

"В последние годы США на мировом рынке вооружений ведут себя не как достойные конкуренты, а как бандиты. Они уже доходят до прямых угроз тем странам, которые покупают российское вооружение. Поступок (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, который, несмотря на все прямые угрозы Вашингтона из-за покупки (российских ЗРК) С-400, не отказался от этого, заслуживает уважения – это действительно лидер, который думает, прежде всего, о своих национальных интересах, а не о том, чтобы ходить в "наморднике" США. Теперь такие же угрозы раздаются в адрес Египта", – сказал Виктор Баранец.

Он считает, что в этой ситуации Египет будет думать, прежде всего, о своих национальных интересах.