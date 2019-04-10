Войти
10.04.2019
РИА Новости

Военный эксперт: "бандитские угрозы" США в сфере ВТС уже не работают

58
0
0
Совместные антитеррористические учения Россиии Египта "Защитники дружбы – 2016"
Совместные антитеррористические учения Россиии Египта "Защитники дружбы – 2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

В Белом доме пообещали ввести санкции против Египта и других стран, которые хотят покупать российское оружие. Свое мнение о возможных последствиях этих угроз высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. Страны, которые делают такие заказы, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия применения закона, – ред.). У нас уже есть такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, которая является союзником НАТО. Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и развивать свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону", – сказал он, комментируя сообщения о возможной закупке Египтом российских Су-35.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) РИА Новости ранее сообщили, что Россия и Египет во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.

Между тем, в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что США на мировом рынке вооружений ведут себя "как бандиты".

"В последние годы США на мировом рынке вооружений ведут себя не как достойные конкуренты, а как бандиты. Они уже доходят до прямых угроз тем странам, которые покупают российское вооружение. Поступок (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, который, несмотря на все прямые угрозы Вашингтона из-за покупки (российских ЗРК) С-400, не отказался от этого, заслуживает уважения – это действительно лидер, который думает, прежде всего, о своих национальных интересах, а не о том, чтобы ходить в "наморднике" США. Теперь такие же угрозы раздаются в адрес Египта", – сказал Виктор Баранец.

Он считает, что в этой ситуации Египет будет думать, прежде всего, о своих национальных интересах.

"За последние годы очень серьезно улучшились военно-технические отношения Египта и России. Египет охотно закупает лучшие российские вооружения, идет на совместные учения, у Египта очень большой портфель заказов на российские вооружения – Египет, как и Турция, думает, прежде всего, о своих национальных интересах. Некоторые страны, которые раньше были под пятой США и в своей военно-технической политике поглядывали на Вашингтон, сейчас принимают самостоятельную линию. Я думаю, что Египет не позволит себе сорвать десятки контрактов, которые были заключены у него с Россией по поставкам новейших вооружений. Мне кажется, сейчас наступает новый период, когда, несмотря на жесточайшие бандитские угрозы США, страны стараются не подчиняться военно-техническому волюнтаризму и нечестной конкуренции США", – заключил Виктор Баранец.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.12.2018
Учения в Сибири: С-400 отбились от противника
16.11.2018
Плевать на санкции: С-400 хотят купить 13 стран
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
28.01.2014
"Наша задача — сохранить за Россией второе место в области поставок вооружений"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор