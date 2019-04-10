В Индии показали слайды с экранов радаров о воздушном бое F-16 и МиГ-21

Около полутора месяцев прошло с момента воздушного боя на индо-пакистанской границе, когда ВВС Индии потеряли истребитель МиГ-21 и заявили о потере пакистанцами самолёта F-16. Исламабад потерю своего самолёта отрицает. А на днях, как уже сообщало "ВО", комиссия из США заявила, что провела мониторинг F-16 в составе ВВС Пакистана и пришла к выводу о том, что все самолёты F-16 находятся на своих авиабазах. Как сказали бы на Украине, "потерь нет".

Источник изображения: topwar.ru

В Индии, в которой ранее заявляли о наличии доказательств по сбитому 27 февраля F-16, решили опубликовать не только слова, но и слайды с данными, как утверждается, средств объективного контроля. В ходе пресс-конференции вице-маршал авиации Капур заявил о предоставлении "мировому сообществу неопровержимых доказательств применения Пакистаном против Индии самолётов F-16 и доказательств того, что один из этих самолётов был сбит индийским МиГ-21".

Из заявления вице-маршала:

Пакистан атаковал тремя группами: северная, центральная и южная. Северную и центральную составляли самолёты JF-17, а южную – F-16. Самолёты F-16 выпустили несколько американских ракет AMRAAM. Наши лётчики получили приказ на ответную атаку. В итоге один из F-16 пакистанских ВВС был сбит ракетой Р-73 лётчика Абхинандана Вартхамана – пилота МиГ-21. Через некоторое время был поражён его самолёт, он был вынужден катапультироваться, в итоге оказавшись на контролируемой пакистанскими военными территории. Большинство ракет AMRAAM целей не достигли, так как наши пилоты использовали возможности авиации в плане маневренности, а также огневые возможности пилотируемых самолётов.

Источник изображения: topwar.ru

Представитель командования ВВС Индии представил несколько слайдов с экранов радаров, на которых продемонстрировал ход боя. Также он сообщил о том, что ранее уже сообщалось в индийских СМИ: были зафиксированы два парашютных купола: один - индийского, другой - пакистанского лётчиков.

Вице-маршал индийской авиации представил данные средств объективного контроля, которые свидетельствуют о падении двух самолётов на пакистанской территории с интервалом около 90 секунд.

Источник изображения: topwar.ru

Ране в Пакистане заявляли, что сбили два МиГа индийских ВВС, однако затем информацию о "втором сбитом МиГе" публиковать перестали. В Индии уверены, что это произошло именно по той причине, что один из упавших самолётов – F-16 ВВС Пакистана.