Sabah (Турция): если бы мы могли вернуться в 1952 год, мы бы снова вступили в НАТО?

Маска на демонстрации против политики НАТО на площади у городской ратуши в Мюнхене.

Варшавский пакт распался с развалом СССР, тогда почему НАТО продолжила существовать? Главная причина — США, которые используют НАТО и такие страны, как Турция, которые в свое время в них нуждались, и собирают дань со всего мира. Договоренности, дипломатия, невмешательство во внутренние дела — эти понятия ничего не значат для США, считает Мехмет Барлас из «Сабах».

На прошлой неделе Энгин Ардыч (Engin Ardç, турецкий журналист, обозреватель "Сабах" (Sabah) - прим. пер.) задал в своей колонке самый драматический вопрос мировой политической истории в последнее время:

"Организация Варшавского договора, созданная против НАТО, распалась с крахом СССР. Почему не распалась НАТО? Холодная война была выиграна, враг исчез, почему НАТО продолжила существовать? Остался ли какой-либо смысл в ней? Никто не спросил об этом. Турция тоже не сказала ни слова".

Через три года

В эти дни, когда отмечается 70-летие основания НАТО, в Турции дуют сильные ветры сомнений. Мы вступили в НАТО в 1952 году, через три года после создания этой организации, и я не знаю, останемся ли мы ее членами в 70-летие нашего членства.

Мы одни из основателей Совета Европы

На самом деле членство в такого рода альянсах, статус основателя в международных организациях или стратегическое партнерство с какой-либо страной, а также другие подобные явления сейчас активно обсуждаются.

Например, мы, Турция, являемся одним из основателей Совета Европы. В этой связи мы в числе тех, кто должен был обеспечить верховенства закона и господство плюралистической демократии в масштабах всего региона. Но даже когда во времена госпереворотов действие нашей демократии приостанавливалось, мы оставались членами этой организации.

А в ходе последней попытки госпереворота террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) в 2016 году мы не чувствовали какого-либо беспокойства со стороны членов Совета Европы.

Мировой хулиган

Что же касается вопроса, который озвучил Энгин Ардыч… Причина, по которой НАТО существует до сих пор, несмотря на то, что ни Советского Союза, ни Организации Варшавского договора уже нет: Соединенные Штаты Америки. Эта страна не просто ведет себя как мировой хулиган, но и, используя НАТО, а также страны, которые подобно Турции в свое время в них нуждались, собирают дань со всего земного шара.

Не признают никаких правил

Для Америки такие понятия, как договоренности, дипломатия, невмешательство во внутренние дела, уважение к суверенитету, ничего не значат. Глубинное государство этой страны может осуществлять военное вмешательство в независимые страны в любое время, когда ему вздумается.

Они могут в одностороннем порядке игнорировать ранее заключенные договоренности. Оказывать поддержку любым незаконным действиям таких сателлитов, как Израиль. Призывать к госперевороту в такой независимой стране, как Венесуэла. И, наконец, объявлять о внесении в список террористических организаций "стражей иранской революции", которые являются частью иранской армии.

Интересно было бы знать?

Одним словом, могли ли мы представить, что будем ностальгировать по холодной войне и балансу ядерного ужаса? Если бы мы могли вернуться в 1952 год и спросить: "После всего того, что мы пережили, мы согласились бы тогда вступить в НАТО?"

Мехмет Барлас (Mehmet Barlas)

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