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10.04.2019
Известия.ru

Пентагон не нашел угрозы в решении Ирана объявить командование США террористами

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Источник изображения: Фото: facebook.com/DeptofDefense

Американское министерство обороны не видит угрозы от решения Ирана объявить военное командование Соединенных Штатов террористической организацией, рассказала в понедельник, 8 апреля, представитель Пентагона Ребекка Ребейрих.

"Как обычно, министерство обороны предприняло предусмотрительные меры, чтобы обеспечить безопасность наших сил по всему миру и поддерживать боеготовность для выполнения наших задач", — цитирует Ребейрих "РИА Новости".

По ее словам, Пентагон не менял свои правила боевых действий в связи с заявлением Ирана.

"У нас нет никакой заслуживающей доверия информации, чтобы имелась какая-либо непосредственная угроза", — заключила представитель минобороны США.

8 апреля Иран объявил США страной — спонсором терроризма, а Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) — террористической группировкой. По словам иранских властей, данная мера стала ответом Тегерана на аналогичное "незаконное решение" Вашингтона, о котором американский президент Дональд Трамп объявил ранее в этот же день.

Отношения между двумя странами обострились после того, как в мае 2018 года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Участниками этого соглашения также являются Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Сделка обязывала Тегеран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. После выхода из СВПД США восстановили антииранские санкции. Они затрагивают автомобильный сектор, торговлю золотом, графитом, рядом компьютерных программ и др.

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