В апреле в мире могут появиться новые "террористические" структуры

Администрация Трампа намерена объявить вооруженные силы Ирана - "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) иностранной террористической организацией.

Об этом сообщили в администрации США "Reuters" и "The Wall Street Journal".

"КСИР" был основан после исламской революции 1979 года. Его внешние экспедиционные отделения, активно участвуют в борьбе с террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ) в Сирии, а также другими джихадистскими группировками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь считает Иран угрозой для своей страны и не сдерживает себя в выражениях относительно деятельности официального Тегерана.

Президент США Трамп активно способствует такой политике и для улучшения отношений с Израилем оказывает всяческую поддержку последнему в присоединении Голланских высот к его территории.

Предложения о признании "Корпуса стражей исламской революции" террористической организацией обсуждалось в Вашингтоне на протяжении трёх последних лет, однако, до этого правительство отказывалось от таких радикальных мер, поскольку они будут способствовать эскалации конфликта между двумя государствами.

Иран готов ответить на провокации США. Есть план внести вооруженные силы США в свой террористический "черный список", приравняв американскую армию к боевикам "Исламского государства". Об этом сообщил председатель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.