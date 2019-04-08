Ракеты "Скад" в Ливии - ракетный меч Хафтара. Смогут ли его применить?
Источник изображения: Фото: Oded Berkowitz
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 "Эльбрус" продолжает оставаться на вооружении Ливийской национальная армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Пусковая установка на шасси автомобиля высокой проходимости МАЗ-543 неоднократно демонстрировалась бойцами ЛНА. В феврале 2019 года даже ожидалось применение этого оружия против боевиков на юге страны. Тогда "Скад" перебрасывали ближе к району боевых действий. Но сухопутные подразделения справились без него.
Источник изображения: Фото: Oded Berkowitz
Учитывая, что в решающей битве за Триполи многое, что называется, поставлено на кон, вполне возможно, в ближайшие недели мы увидим первые за долгие годы пуски.
Дело в том, что Хафтара сейчас поддерживают египтяне, у которых тоже имеются эти комплексы. Поэтому нельзя исключать факт помощи как советниками, так и непосредственно техникой.
Источник изображения: Фото: Oded Berkowitz
Эти комплексы не обладают высокой по современным меркам точностью, но накрыть военную базу своих противников они вполне способны.
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