Ракеты "Скад" в Ливии - ракетный меч Хафтара. Смогут ли его применить?

Источник изображения: Фото: Oded Berkowitz

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 "Эльбрус" продолжает оставаться на вооружении Ливийской национальная армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Пусковая установка на шасси автомобиля высокой проходимости МАЗ-543 неоднократно демонстрировалась бойцами ЛНА. В феврале 2019 года даже ожидалось применение этого оружия против боевиков на юге страны. Тогда "Скад" перебрасывали ближе к району боевых действий. Но сухопутные подразделения справились без него.

Источник изображения: Фото: Oded Berkowitz

Учитывая, что в решающей битве за Триполи многое, что называется, поставлено на кон, вполне возможно, в ближайшие недели мы увидим первые за долгие годы пуски.

Дело в том, что Хафтара сейчас поддерживают египтяне, у которых тоже имеются эти комплексы. Поэтому нельзя исключать факт помощи как советниками, так и непосредственно техникой.

Источник изображения: Фото: Oded Berkowitz

Эти комплексы не обладают высокой по современным меркам точностью, но накрыть военную базу своих противников они вполне способны.