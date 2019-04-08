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08.04.2019
Вестник Мордовии

В боях за Триполи российские "Хризантемы-С" будут жечь Т-62 и Т-72 Хафтара

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В боях за ливийскую столицы Триполи противоборствующие стороны пока используют, в основном, легкую колесную бронетехнику и вооруженные пикапы. Самоходная артиллерия, вроде 122-мм 2С1 "Гвоздик" и 155-мм Palmaria, а также танки Т-55, Т-62 и Т-72 пока массово не применялись.

Для борьбы с ними стороны имеют различное противотанковое оружие, в том числе поставленные еще при Каддафи управляемые комплексы "Корнет-Э". Именно эти ПТРК были замечены у формирований Хафтара.

В то же время силы правительство национального согласия (ПНС) располагают самоходными комплексами 9П157-2 "Хризантема-С".

Четыре таких машины российского производства Ливия получила из России еще до 2011 года, то есть до гражданской войны. Еще десять ракетных самоходок поступили в 2013 г. В последний раз "Хризантемы" засветились в боях, как раз в районе Триполи в начале 2018 года.

Данных о том, сколько таких боевых машин в настоящее время находится в исправном состоянии, нет, но даже несколько единиц смогут нанести серьезные поражения бронетанковым подразделениям Хафтара.

Дмитрий Лемешко

Фото imp-navigator.livejournal.com

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Ливия
Россия
Продукция
Гвоздика
Корнет
Корнет-Э
Т-55
Т-62
Т-72
Хризантема-С
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