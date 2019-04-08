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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум

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Украинский актер и кандидат на предстоящих президентских выборах Владимир Зеленский
Украинский актер и кандидат на предстоящих президентских выборах Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AFP 2019, Sergei Supinsky

Киев. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания на пост главы государства не намерен менять курс страны на вступление в ЕС, а по возможному вступлению в НАТО нужно донести всю необходимую информацию каждому гражданину страны и провести референдум.

"Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

В.Зеленский отметил, что лично он, как гражданин Украины, за интеграцию страны в НАТО. "Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны", - считает он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Украина
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Ка-52
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NATO
Евросоюз
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