Володин опасается, что Венесуэла может стать очередной страной для применения США силового сценария по смене власти

Доха. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на 140-й ассамблее Межпарламентского союза предложил дать оценку ситуации вокруг Венесуэлы.

"США сделали все, чтобы подорвать венесуэльскую экономику: на счетах заблокированы, а фактически украдены, 30 млрд долларов, принадлежащих народу Венесуэлы, введены торговые санкции, организуются кибератаки на критическую инфраструктуру. Все это говорит о том, что США считают государства Латинской Америки своими колониями", - сказал В.Володин в воскресенье в своем выступлении на 140-й ассамблее Межпарламентского союза.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что "военное вмешательство по-прежнему в арсенале их (США - ИФ) средств воздействия на неугодные правительства".

"Мы с вами не должны оставаться в стороне, думая, что это касается только Ближнего Востока, Северной Африки или отдельных стран Южной Америки. Это может коснуться любой страны Межпарламентского союза", - добавил В.Володин.

Он предложил обсудить и дать оценку в ходе наших дискуссий сложившейся ситуации в ряде стран.

Спикер Госдумы напомнил, что "20 лет прошло после натовских бомбардировок Белграда". "За это время мы стали свидетелями войны в Ираке, разрушения государственности Ливии, попыток с помощью террористов свергнуть законное правительство в Сирии. Кто следующий? Венесуэла?", - сказал В.Володин.