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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Володин опасается, что Венесуэла может стать очередной страной для применения США силового сценария по смене власти

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Доха. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на 140-й ассамблее Межпарламентского союза предложил дать оценку ситуации вокруг Венесуэлы.

"США сделали все, чтобы подорвать венесуэльскую экономику: на счетах заблокированы, а фактически украдены, 30 млрд долларов, принадлежащих народу Венесуэлы, введены торговые санкции, организуются кибератаки на критическую инфраструктуру. Все это говорит о том, что США считают государства Латинской Америки своими колониями", - сказал В.Володин в воскресенье в своем выступлении на 140-й ассамблее Межпарламентского союза.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что "военное вмешательство по-прежнему в арсенале их (США - ИФ) средств воздействия на неугодные правительства".

"Мы с вами не должны оставаться в стороне, думая, что это касается только Ближнего Востока, Северной Африки или отдельных стран Южной Америки. Это может коснуться любой страны Межпарламентского союза", - добавил В.Володин.

Он предложил обсудить и дать оценку в ходе наших дискуссий сложившейся ситуации в ряде стран.

Спикер Госдумы напомнил, что "20 лет прошло после натовских бомбардировок Белграда". "За это время мы стали свидетелями войны в Ираке, разрушения государственности Ливии, попыток с помощью террористов свергнуть законное правительство в Сирии. Кто следующий? Венесуэла?", - сказал В.Володин.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Ирак
Ливия
Сирия
США
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2 комментария
№1
08.04.2019 14:15
Володин и ему подобные,с его антинародными реформами и взглядами доведут Россию до новой революции...Одно его заявление о полной отмене трудовых пенсий в РФ по выслуге лет чего стоит...Володина в отставку !
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№2
08.04.2019 15:39
Цитата, Дон36 сообщ. №1
Володин опасается, что Венесуэла может стать очередной страной для применения США силового сценария по смене власти
Он капитан прямо!
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