Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России

Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.

The National Interest называет российские подствольники "лучшими друзьями" автомата Калашникова и "ужасом на поле боя".

"В целом, ГП-25 и M203 были довольно равномерно подобранными гранатометами во время холодной войны", - пишет издание.

В публикации отмечается, что ГП-25 поступил на вооружение в конце 1970-х годов и крепился к автоматам АКМ, АК-74 и АК-74М. До сих пор он считается наиболее распространенным подствольным гранатометом.

Как пишет американское издание, ГП-25 имеет несколько серьезных отличий от M203. Речь идет о боеприпасах, спусковом механизме и выигрышных особенностях прицела. В частности, ГП-25 имеет эффективную дальность прицеливания 400 метров, в то время как у американского M203 она составляет 250 метров. Кроме того ГП-25 поставляется с большим количеством аксессуаров.

The National Interest признает, что граната российского подствольника ВОГ-25 содержит больше взрывчатого вещества, но почему-то высказывает сомнение в том, что эффективность поражения мишени за счет этого увеличивается в три-четыре раза. Между тем испытания, на которых сравнивались выстрелы ВОГами из ГП-25 и американскими гранатами М-406 из подствольника M203 продемонстрировали именно такие результаты.

Из недостатков ГП-25 называется его более высокая опасность для стрелка, чем M203. Кроме того отмечается недостаточно надежная фиксация гранаты перед выстрелом, что может привести к ее выпадению из подствольника, когда ведется стрельба с позиций, находящихся на возвышенности. Но тут же говорится и о том, что граната может застрять в подствольном гранатомете, и ее сложно удалить с помощью встроенного экстрактора.

"Все эти проблемы решены в новом ГП-34, который отличается улучшенным удерживанием гранат, большей безопасностью и экстрактором", - вынуждено признать The National Interest. При этом скорострельность ГП-34 и M203 называется сопоставимой.

Руслан Мельников