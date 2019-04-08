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08.04.2019
Интерфакс-АВН

В G7 призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков, готовы при необходимости вводить новые санкции

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Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение российской государственной границы, в порту Керчи
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение российской государственной границы, в порту Керчи.
Источник изображения: © Фото : ФСБ РФ

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые 25 ноября 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - подчеркивается в документе.

Также министры иностранных дел стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной с точки зрения безопасности обстановкой и гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

"Мы убеждены в том, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
Франция
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