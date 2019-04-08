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08.04.2019
Военное обозрение

Выиграет или проиграет Россия от продажи С-400 Турции

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Одно из передовых российских вооружений – зенитный ракетный комплекс С-400 – в последнее время поднимает высокую информационную волну в России и за её пределами. Причиной тому являются, если можно так выразиться, трения между двумя членами НАТО – США и Турцией – по поводу покупки Анкарой ЗРК С-400 "Триумф" у РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Вашингтон продолжает давить на турецкие власти, заявляя о том, что Турцию лишат возможности участия в программе F-35. Претензии, в частности, таковы: "турки могут передать России технологии американского истребителя 5-го поколения".

Турция на это отвечает, что она является независимой страной, а потому ей самой решать, какие и кого конкретно покупать вооружения для своей защиты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг США резкой критике за оказываемое давление и добавил, что контракт с РФ в любом случае будет реализован.

В этом плане Россия остаётся как бы в стороне от американо-турецкого спора, причём часто можно услышать мнение о том, что это как минимум локальная российская победа – в НАТО уже начали ссориться и выносить сор из "единой избы".

Другое мнение состоит в том, что Россия сама пилит сук, на котором сидит, продавая современные комплексы стране, входящей в откровенно враждебный блок. Аргумент таков: Эрдоган в кресле турецкого президента не вечен, а Турция – такое государство, в котором градус отношений с Россией может поменяться с плюса на минус сразу после смены руководства. И в этом случае уже можно будет говорить, что американские партнёры получат российские технологии зенитных ракетных комплексов. Мало того, отдельные эксперты не готовы доверять и самому Эрдогану, находящемуся в президентском кресле.

Если власти РФ такого поворота событий не боятся, то можно предположить, что совсем скоро в РФ появится более новый зенитный ракетный комплекс. Это С-500 "Прометей". А потому технологии С-400 можно будет считать "устаревшими". Но это только лишь предположения. Да и хватит ли сил и средств для полноценного перевооружения сил ПВО-ПРО на С-500 в относительно короткие сроки.

Другими словами, одни уверены в том, что наша страна от такого военно-технического сотрудничества с Турцией выигрывает, другие считают, что это поражение (с точки зрения интересов нацбезопасности).

"Военное обозрение" решило поинтересоваться у своих читателей: целесообразной ли с точки зрения интересов РФ является продажа С-400 Турции?

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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