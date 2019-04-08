Ракетные комплексы "Тополь" вернулись в пункты постоянной дислокации в Тверской области

В ходе дежурства военнослужащие отработали скрытую смену позиций

ТАСС, 6 апреля. Полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь" Бологовского соединения ракетных войск стратегического назначения вернулись в места постоянной дислокации в Тверской области после боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ракетные полки ПГРК "Тополь" Бологовского ракетного соединения выполнили задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и совершили марш в пункты постоянной дислокации", - говорится в пресс-релизе.

Во время движения колонны с крупногабаритной техникой комендантская служба отслеживала ее прохождение через контрольные точки, а также радиационную, химическую и биологическую обстановку. На развилках дорог, в пунктах пересечения маршрутов крутых спусках и других опасных участках дороги были выставлены посты регулирования.

Военнослужащие отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения. В том числе была отработана скрытная смена позиций.