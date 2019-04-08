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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии, не делает ставку ни на одну из них - Лавров

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Техника ливийской армии Хафтара
Техника ливийской армии Хафтара.
Источник изображения: https://twitter.com/KomandanteS17

Россия против применения боевой авиации против армии Хафтара

В Совбезе ООН Россия выступает против попыток в одностороннем порядке назначать виновных за эскалацию в Ливии.

РФ и Египет выступают за инклюзивный диалог в Ливии.

Каир. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона находится в контакте со всеми политическими силами в Ливии и не делает ставку ни на одну из них, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу.

"Мы в контакте со всеми ливийским политическими силами и посылаем им одни и те же сигналы. Никогда не пытались, как говорится, ставить на кого-то. Убежден, что именно так надо действовать и в нынешнем случае", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Каире.

Он подчеркнул, что Россия выступает против применения боевой авиации против армии ливийского маршала Халифы Хафтара.

"Нас тревожит то, что вооруженные формирования в отдельных частях Ливии объявили, что будут использовать боевую авиацию против ливийской национальной армии. Те, кто на эти формирования оказывает влияние, обязаны не допустить подобной эскалации и все должны призвать ливийцев прекратить какие-либо наступательные, военные действия, и сесть за стол переговоров", - сказал министр.

С.Лавров подчеркнул, что в Совбезе ООН российская сторона "выступает за то, чтобы не было попыток в одностороннем порядке назначать виновных" за происходящее в Ливии.

"Мы, как и Египет, выступаем за то, чтобы ливийцы сами определяли свою судьбу. Чтобы они начали инклюзивный, деловой диалог, без каких-либо искусственных дат, которые им пытаются навязать извне, и без того, чтобы их кто-то подгонял помимо их воли", - отметил российский министр.

Ранее в субботу сообщалось, что авиация правительства национального согласия Ливии нанесла удары по нескольким позициям Ливийской национальной армии под руководством маршала Х.Хафтара.

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что авиаудары нанесены по позициям в районе Сук аль-Хамис, который накануне был взят под контроль силами Х.Хафтара, а также в районе Гарьяна.

В минувшую пятницу сообщалось, что силы Х.Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи.

Между тем Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на субботу призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

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Лавров Сергей
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Статья Министра иностранных дел России С.В.Лаврова «На правильной стороне истории», опубликованная в издании «The Huffington Post»
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