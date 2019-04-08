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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве с участием российской стороны

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Баку. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по карабахскому урегулированию пройдет в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров.

"В самое ближайшее время (мы уже договорились) будет объявлено о встрече на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей. Я думаю, Сергей Викторович (Лавров - ИФ) тоже будет принимать участие", - сказал Э.Мамедъяров в интервью интернет-порталу "Москва-Баку".

Он отметил необходимость прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

"Общее понимание - что надо в нагорнокарабахском урегулировании двигаться, по-другому уже невозможно", - подчеркнул министр.

По словам Э.Мамедъярова, на состоявшейся в пятницу в Москве после заседания СМИД СНГ встрече с российским коллегой С.Лавровым он обсудил как двусторонние отношения, так и урегулирование карабахского конфликта.

Глава МИД Азербайджана рассчитывает, что участие С.Лаврова в его переговорах с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном произведет позитивный эффект.

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