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08.04.2019
Военное обозрение

Пентагон делает территориальный упор на Аляску при модернизации системы ПРО

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Пентагон планирует приступить к разработке космических датчиков раннего предупреждения и мониторинга пусков гиперзвуковых ракет противником. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Джон Руд.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Потенциальный противник разрабатывает сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенными скоростью, дальностью, точностью. И эти ракеты намного более опасны, чем предыдущее поколение ракет

- сказал Руд.

Руд в общих чертах обрисовал шаги, предпринятые в этом направлении, которые, в частности, отражены в запросах военного бюджета на 2020-й год и обзоре программы противоракетной обороны на 2019. Они включают:

• Добавление 20 ракет-перехватчиков GBI на Аляске, в результате чего их общее число достигнет 64

• Продолжение разработки Redesigned Kill Vehicle, аппарата перехвата ракет

• Постройку новых ракетных шахт в Fort Greely (Аляска)

• Необходимость размещения новых радиолокационных станций селекции баллистических целей на Аляске и Гавайях и расширения деятельности морского радиолокатора X-диапазона

• Необходимость создания системы наблюдения на широкой территории для защиты от угроз крылатых ракет.

Как видно, на Аляску делается наибольший упор.

По словам Руда, помимо совершенствования устаревших систем противоракетной обороны США будут переходить на передовые технологии для защиты от возникающих угроз. Также он добавил, что США разрабатывают средства защиты от гиперзвуковых ракет, в том числе специальные датчики, системы управления и модернизации.

По мнению заместителя министра обороны США важно, чтобы союзники и партнеры Вашингтона инвестировали средства в свои собственные системы противовоздушной и противоракетной обороны, совместимые с ПРО и ПВО Соединенных Штатов. Это, пожалуй, ключевое - призыв к очередному этапу раскошеливания.

С этой целью США совместно с НАТО, Испанией, Турцией, Румынией, Польшей, партнерами по Персидскому заливу на Ближнем Востоке, Израилем, Японией и другими странами работают над созданием глобальной системы защиты.

Кроме того, в планах США:

• Совершенствование системы противоракетной обороны Aegis путем приобретения стандартных ракет IB-3 и IIA. Предполагается интеграция радара SPY-6 в этот комплекс.

• Закупка THAAD, перехватчиков Patriot, а перспективного универсального ракетного комплекса ПРО IFPC Inc 2-I.

Помимо этого, американцы заявили, что продолжат разработку высокомощных боевых лазеров.

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1 комментарий
№1
08.04.2019 12:22
Стоит ли попу рвать?
На Аляске ходят слухи о референдуме...
-1
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