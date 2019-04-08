Войти
08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

США заявили об успехах в переговорах с Турцией по отказу от С-400

465
0
0
USA-Turkey
Флаги США и Турции.

Вашингтон добился некоторых успехов в том, что касается попыток уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, заявил госсекретарь США Майкл Помпео; по словам главы американского внешнеполитического ведомства, окончательное решение остается за Анкарой.

В эфире телеканала Fox News Помпео заявил, что все страны – члены НАТО должны вносить вклад с целью укрепления "коллективной безопасности".

"Это не работает таким образом, если мы видим, что такая страна, как Турция, решает купить не просто [автоматы] АК-47, а значимую, представляющую важность российскую систему, мы предпринимаем все возможное, чтобы убедить их в том, что им не следует выполнять данную транзакцию", – приводит его слова ТАСС.

В ответ на вопрос о том, были ли успешными консультации США с турецкой стороной на этот счет, а также переговоры, направленные на то, чтобы убедить Италию не наращивать экономическое сотрудничество с Китаем, госсекретарь сказал: "Я думаю, мы делаем успехи на каждом из направлений".

В итоге странам придется принять решения самостоятельно, а после этого Соединенные Штаты примут свои решения, заключил Помпео.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитным ракетным системам С-400 вместо американских противоракетных комплексов "Пэтриот" (Patriot).

Напомним, Турция объявила закрытым вопрос закупки С-400 и подчеркнула, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией являются проявлением неуважения к суверенитету республики.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
16.03.2017
Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
19.07.2012
Премьер-министр Турции обсудит в Москве вопрос по тендеру на поставку систем ПВО большой дальности
10.07.2012
Посол России: Ракетная система С-400 вряд ли выиграет тендер в Турции
19.06.2012
Станислав Тарасов: Зачем Турции ракеты большой дальности?
18.06.2012
СМИ: Турция может закупить российские С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"