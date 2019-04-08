США заявили об успехах в переговорах с Турцией по отказу от С-400

Вашингтон добился некоторых успехов в том, что касается попыток уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, заявил госсекретарь США Майкл Помпео; по словам главы американского внешнеполитического ведомства, окончательное решение остается за Анкарой.

В эфире телеканала Fox News Помпео заявил, что все страны – члены НАТО должны вносить вклад с целью укрепления "коллективной безопасности".

"Это не работает таким образом, если мы видим, что такая страна, как Турция, решает купить не просто [автоматы] АК-47, а значимую, представляющую важность российскую систему, мы предпринимаем все возможное, чтобы убедить их в том, что им не следует выполнять данную транзакцию", – приводит его слова ТАСС.

В ответ на вопрос о том, были ли успешными консультации США с турецкой стороной на этот счет, а также переговоры, направленные на то, чтобы убедить Италию не наращивать экономическое сотрудничество с Китаем, госсекретарь сказал: "Я думаю, мы делаем успехи на каждом из направлений".

В итоге странам придется принять решения самостоятельно, а после этого Соединенные Штаты примут свои решения, заключил Помпео.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитным ракетным системам С-400 вместо американских противоракетных комплексов "Пэтриот" (Patriot).

Напомним, Турция объявила закрытым вопрос закупки С-400 и подчеркнула, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией являются проявлением неуважения к суверенитету республики.

Ольга Никитина