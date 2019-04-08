Россия будет поставлять в Конго оружие, готовить кадры в рамках ВТС - соглашение

Прошедший ремонт и модернизацию на ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» в Барановичах штурмовик Су-25 ВВС Демократической Республики Конго (ДРК) (предположительный бортовой номер FG-505). Самолет в ходе модернизации оснащен аппаратурой индивидуальной радиотехнической защиты (АРТЗ) «Сателлит» собственной разработки и производства «558 АРЗ».

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия планирует поставлять в Конго вооружение и военную технику, говорится в межправительственном соглашении двух стран о военно-техническом сотрудничестве.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения", - говорится в соглашении.

Кроме этого, стороны договорились сотрудничать в вопросах поставок запчастей и комплектующих продукции военного назначения, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, а также в вопросах подготовки кадров в "соответствующих учебных заведениях".