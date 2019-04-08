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08.04.2019
ТАСС

Роскосмос опубликовал видео полета над Землей с египетского спутника Egyptsat-A

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Источник изображения: Фото: Кадр из видео

Спутник был запущен на орбиту 21 февраля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал видео с бортовых камер египетского спутника Egyptsat-A, который был запущен на орбиту 21 февраля. Запись размещена в пятницу на канале госкорпорации в YouTube.

На видео можно наблюдать в высоком разрешении, как космический аппарат пролетает над Землей. При этом видно не только планету, но и части самого аппарата.

"Космический аппарат Egyptsat-A создан ракетно-космической корпорацией "Энергия" в интересах правительства Арабской Республики Египет. Он предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением", - говорится в подписи к записи.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским спутником стартовала с космодрома Байконур 21 февраля. Аппарат был изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат Egyptsat-A получил усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в Egyptsat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Египет
Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
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Байконур
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