Роскосмос опубликовал видео полета над Землей с египетского спутника Egyptsat-A

Спутник был запущен на орбиту 21 февраля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал видео с бортовых камер египетского спутника Egyptsat-A, который был запущен на орбиту 21 февраля. Запись размещена в пятницу на канале госкорпорации в YouTube.

На видео можно наблюдать в высоком разрешении, как космический аппарат пролетает над Землей. При этом видно не только планету, но и части самого аппарата.

"Космический аппарат Egyptsat-A создан ракетно-космической корпорацией "Энергия" в интересах правительства Арабской Республики Египет. Он предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением", - говорится в подписи к записи.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским спутником стартовала с космодрома Байконур 21 февраля. Аппарат был изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат Egyptsat-A получил усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в Egyptsat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2.