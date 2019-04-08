Каракас ждет новых военных миссий из России
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Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль не исключает дальнейшего приезда в его страну российских военных для реализации договоренностей по ВТС.
Прибудут новые миссии, все это в соответствии с соглашениями, которые уже существуют в области безопасности, заявил Хиль во время визита в Москву.
Замминистра подчеркнул, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько необходимо, сообщил Интерфакс. В конце марта, напомним, стало известно о прилете в страну двух самолетов с российскими военнослужащими, что вызвало резкое недовольство США.
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