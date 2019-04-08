Каракас ждет новых военных миссий из России

Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль не исключает дальнейшего приезда в его страну российских военных для реализации договоренностей по ВТС.

Прибудут новые миссии, все это в соответствии с соглашениями, которые уже существуют в области безопасности, заявил Хиль во время визита в Москву.

Замминистра подчеркнул, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько необходимо, сообщил Интерфакс. В конце марта, напомним, стало известно о прилете в страну двух самолетов с российскими военнослужащими, что вызвало резкое недовольство США.