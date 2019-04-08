Астронавт NASA назвал впечатляющим рекорд "Прогресса МС-11" по времени пути к МКС

Корабль долетел до МКС по сверхкороткой схеме, совершив два витка вокруг Земли

ТАСС, 5 апреля. Астронавт NASA Ник Хейг в пятницу назвал впечатляющим рекорд по времени полета к Международной космической станции (МКС), установленный транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11".

"Корабль "Прогресс МС-11" показал рекордное время от запуска до стыковки со станцией - менее трех с половиной часов. Весьма впечатляет!" - написал находящийся сейчас в составе экипажа МКС Хейг на своей странице в Twitter.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала в четверг с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Стыковка с МКС была произведена уже через три часа и 21 минуту. Комментируя новый рекорд, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил время в пути с дорогой от Байконура до Москвы.

"Прогресс МС-11" долетел до МКС по сверхкороткой схеме, совершив два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за три с половиной часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Корабль доставил на станцию около двух тонн различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.