СМИ: Совбез проработает вопрос об использовании военных частот для 5G

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, пишет в пятницу газета "Ведомости".

"В четверг дефицит частот в очередной раз обсуждался на Госкомиссии по радиочастотам. Замминистра цифрового развития Олег Иванов заявил, что президент поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, занятых военным оборудованием", - сказано в заметке. Об этом "Ведомостям" рассказали четыре участника совещания. Иванов надеется, что обсуждение проблемы в Совбезе позволит найти решение, приемлемое и для силовых структур, и для отрасли связи.

О быстром внедрении 5G Путин говорил в феврале в послании Федеральному собранию. Скорость мобильного интернета в пятом поколении будет в десятки раз выше, чем в сетях 4G. По расчетам чиновников, массовое внедрение 5G в России произойдет в начале следующего десятилетия, отмечает издание.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц – базовый для развертывания 5G: у операторов есть оборудование, которое может использовать эти частоты на обширных территориях. Но Минобороны в отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона. На частотах 3,4–3,8 ГГц работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал газете федеральный чиновник.

Если военные не отдадут эти частоты, 5G в России будет только по названию, предупреждал человек, близкий к одному из профильных ведомств. А без 5G невозможны беспилотный транспорт, телемедицина, интернет вещей и проч. По мере роста нагрузки на существующие сотовые сети качество и скорость связи будут снижаться, говорил собеседник "Ведомостей".

Поручение Путина появилось после того, как курирующий связь вице-премьер Максим Акимов попросил президента помочь в подготовке предложений по конверсии радиочастотного спектра, сказал еще один чиновник. По его словам, из-за дефицита частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц сети 5G могут заработать значительно позже, чем планировалось. 5G уже запускается в Америке, в Азии, поэтому их скорейшее развертывание в России – вопрос обороноспособности и экономической безопасности, объясняет он, об этом, в частности, Акимов докладывал президенту.