В России появился опытный образец "морского" ЗРК "Тор"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опытный образец зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор" создан в России и прошел ряд испытаний, доказав свою эффективность, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"В настоящее время мы ведем работы по созданию "морского" "Тора", опытный образец которого уже прошел ряд испытаний, показавших, что наш ЗРК высокоэффективен не только на суше, но и на воде", - сказал собеседник.

"Успешное завершение ОКР в данном направлении позволит обеспечить отечественный флот компактным и эффективным средством противовоздушной обороны", - заявил Зиятдинов.

По его словам, унификация - один из закономерных результатов большой работы по совершенствованию зенитных ракетных комплексов.