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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Трамп хотел бы договориться с Россией и КНР о сокращении трат на вооружение

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп в куртке летчика во время выступления перед военнослужащими на авиабазе "Йокота" в Японии, ноябрь 2017 года.
Источник изображения: Jonathan Ernst/Reuters

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с вице-премьером КНР Лю Хэ выразил надежду на переговоры с Китаем и Россией о сокращении расходов на вооружение.

"Между нами, Россией и Китаем, мы все тратим сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное, это нелепо", - сказал Д.Трамп во время встречи с Лю Хэ, которую транслировали американские телеканалы.

"На самом деле не имеет смысла, что мы все это делаем. Я думаю, мы лидеры. Мы всегда будем лидерами. Я думаю, мы должны быть лидерами. Было бы гораздо лучше, если бы мы все собрались вместе и не делали это оружие. Я думаю, это может стать вторым этапом, после того, как будет заключено торговое соглашение", - добавил президент США.

По его словам, три страны "могут объединиться и прекратить расходы (на вооружение - ИФ) и тратить на что-то более продуктивное".

Вице-премьер Китая Лю Хэ в ответ на предложение Д.Трампа заявил, что "это очень хорошая идея".

"Мы стараемся соблюсти баланс", - добавил он.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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