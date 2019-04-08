Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в На Украине проведены очередные пуски управляемых ракет "Ольха" и "Ольха-М" для РСЗО "Смерч"

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко принял доклад Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об испытаниях новых украинских ракет, в том числе контрольных пусках ракетных комплексов "Ольха-М", которые прошли на юге Одесской области.

"Хочу поздравить с успешными испытаниями, которые были проведены сегодня. Это завершающий этап создания комплекса "Ольха-М", систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, которые очень ждут сегодня в войсках", - сказал Петр Порошенко во время прямой связи в ситуационном центре с командным штабом СНБОУ на месте испытаний.

Президент поздравил Министра обороны Степана Полторак и весь состав Вооруженных Сил Украины с новыми возможностями, которые появляются после постановки на вооружение этого уникального ракетного комплекса, производимого в Украине.

Глава государства также подчеркнул: "Очень символично, что эти испытания сегодня проходят точно в 70-ю годовщину создания НАТО. Наш курс - мы идем в НАТО, мы реформируем наши Вооруженные Силы, мы повышаем их боевые способности. И мне приятно, что Украина сегодня фактически является восточным флангом НАТО, хорошо вооруженным. Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер, который сегодня защищает демократию, свободу на европейском континенте, давая отпор агрессору - Российской Федерации".

По словам главы государства, это является выполнением его предложений, внесенных в Совет национальной безопасности и обороны Украины о создании ракетного щита в соответствии с новыми возможностей, после выхода РФ из договора о ракетах средней и малой дальности.

"У нас появляются новые возможности. Сегодня - это первые шаги. Завтра также будет предоставлена ??убедительная демонстрация новых возможностей украинских представителей оборонной промышленности в ВСУ", - отметил Петр Порошенко.

Президент поблагодарил за успешно проведенные испытания всех, кто был приобщен к этому процессу, в частности сотрудникам КБ "Луч": "Вы действительно сделали огромную работу за последние четыре года. И успешный пуск сегодня является ярким тому подтверждением".

Секретарь СНБОУ сообщил, что контрольные пуски прошли успешно. Ракетный комплекс "Ольха-М" принят на вооружение Вооруженных Сил Украины и начато серийное производство указанных ракет, которые способны точно уничтожать врага на расстоянии 130 км.

"Наши ракетчики - инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии более 200 километров", - добавил Секретарь СНБОУ, информируя о состоянии выполнения программы СНБОУ об увеличении ракетной мощности Украины, утвержденной Главой государства.

"Впечатления очень положительные. Технические возможности новой ракеты значительно повышают боевые возможности Вооруженных Сил Украины", - отметил, в свою очередь, Министр обороны Украины Степан Полторак.

Сегодня состоялись испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, что находятся на вооружении ВСУ. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний на военном полигоне в Одесской области.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что в прошлом году началось серийное производство нового мощного ракетного комплекса "Ольха", принятого на вооружение ВСУ, "управляемые ракеты которого точно поражают цель на расстоянии 70 км".

"Но наши конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня прошли очень важные испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км", - подчеркнул он.

По словам Турчинова, во время испытаний было проверено применения новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность уничтожения цели. "Также проверялась работа новой системы управления, эффективность нового навигационного оборудования и качество работы новой системы управления пусками", - сообщил он.

"В кратчайшие сроки мы получили более мощную ракету, и хочу подчеркнуть, что работа наших ученых и конструкторов в рамках реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, системно продолжается", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии свыше 200 километров.

Примечание: Напомним, что небезызвестный ресурс [Телеграм-канал "ВоенСпец" - bmpd], привыкший характеризовать других как "помоечные", "тупых людей", брать в кавычки имя и фамилию неизвестного ему единственного автора, что противоречит нормам русского языка и элементарной этики, прогнозировал прошедшие сегодня испытания на 27-29 марта, иллюстрируя их следующей веселой картинкой, предположив также, что состоятся пуски противокорабельной ракеты "Нептун":

Как известно, ни пусков, ни "Нептуна" не случилось :)

Следующая, не менее "точная", попытка угадать с точностью хотя бы в два дня состоялась 31 марта, когда была предсказано, что "с 03 по 05 апреля ВС Украины проведут очередные стрельбы чем-то очень похожим на противокорабельную ракету Нептун":

Последняя попытка "вангования" с аналогичными предыдущим результатами пришлась на сегодняшнюю дату и звучала следующим образом: "с 04 по 05 апреля ракеты ВМС Украины и Черноморского флота могут полететь друг навстречу другу "крыльях любви"":

Как следует из сегодняшних официальных украинских репортажей, во-первых, испытывались не ракеты "Нептуна", а два варианта управляемых ракет "Ольха" и "Ольха-М" для РСЗО "Смерч",

во-вторых, ВМС Украины не имели к этим испытаниям ни малейшего отношения,

в-третьих, им навстречу ни с помощью "крыльев любви", ни без оных, так и не полетели ракеты Черноморского флота...

Трижды поздравляем "непомоечных", "острых людей", объединенных претенциозным коллективным ником, не впервой попадающих впросак из-за своего грязноватого ротика... Если во время прохождения службы, они регулярно докладывали в ГОУ столь же "качественную" и "достоверную" информацию, можно лишь удивляться, что им до сих пор есть чем писать...

P.S.: "Митричу" коммпривет и проставиться за "скоммунижженное" не забудьте... Хотя за вами давно всё "заржавело"...

P.P.S.: НП всуе не поминайте, как это делают полностью деградировавшие укрвоенэксперты. И пример с них брать тоже не следует, хоть вы и одни политучилища заканчивали, совестливые наши...