НАТО берет шефство над Украиной и Грузией и намерено прописаться на Черном море

Страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море, предусматривающий, в том числе, учения, обмен информацией и заходы в порты, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Совета НАТО на уровне глав МИД.

Цитирует Eadaily официальный сайт НАТО. Подробности "пакета мер" военного блока в Черноморском регионе генсек альянса не раскрыл.

"Мы обсудили, что можем предпринять дополнительно, чтобы обеспечить безопасность в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомленность о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией", - сказал Столтенберг.

По его словам, "прямо сейчас одна из военно-морских группировок НАТО патрулирует Черное море" и осуществляет "тренировку с украинскими и грузинскими кораблями".

"Таким образом, мы сохраним наше внимание и наше присутствие в этом жизненно важном регионе", - заключил административный глава альянса.