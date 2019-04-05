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05.04.2019
ТАСС

"Союз-СТ" с четырьмя спутниками связи стартовал с космодрома в Куру

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Союз-СТ
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с площадки Куру (Французская Гвинея).
Источник изображения: Benoit Tessier/Reuters

Первые два аппарата должны выйти на орбиту через 2 часа 1 минуту после запуска

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Российский носитель "Союз-СТ" с четырьмя спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовал в четверг с космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом свидетельствует прямой репортаж, который ведет сайт корпорации Arianespace.

Вывод первых двух спутников на орбиту должен состояться, согласно плану полета, через 2 часа 1 минуту, двух последних - 20 минут спустя.

Отделение разгонного блока "Фрегат" от третьей ступени российского носителя "Союз-СТ" прошло успешно.

Запуск произведен со специального пускового комплекса, построенного во Французской Гвиане для "Союзов" недалеко от города Синнамари. Время запуска было перенесено в четверг на 30 минут вперед в связи с необходимостью проверки наземного оборудования. Полет, по сообщению гвианского центра, проходит нормально, работают двигатели третьей ступени.

Это уже второй старт в этом году российских рактет-носителей с площадки Гвианского космического центра (CSG) и четвертый по счету с учетом всех используемых в Куру носителей. В целом же для российских "Союзов" это 22-й полет на околоземные орбиты из Куру.

Спутники группировки O3b, выводимые корпорацией Arianespace с помощью российского носителя, станут 58-м, 59-м, 60-м и 61-м аппаратами, запущенными по заказу люксембургского спутникового оператора SES, одного из крупнейших в мире. Они будут размещены на средней по удаленности земной орбите с наклоном в 0,04 градуса, отдаленной от Земли на 8 тыс. км. Аппараты обслуживают клиентов, базирующихся почти в 50 странах.

Четыре спутника O3b станут 156-159-м спутниками, произведенными корпорацией Thales Alenia Space и выведенными на орбиты компанией Arianespace.

Обширная программа

В общей сложности корпорация OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb планирует обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

Ранее компания "Arianespace сообщила, что планирует в 2019 году "до трех миссий "Союз" в 2019 году". Запланировано, что российские носители выводят не только спутники связи OneWeb, но также и европейский космический телескоп CHEOPS, предназначенный для поиска экзопланет. Он будет запущен в октябре-ноябре вместе с итальянским радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли CSG-1, французским малогабаритным научным спутником EyeSat и первым французским наноспутником ANGELS.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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