Алексей Рогозин покидает "Ил" и ОАК из-за перехода на новую работу - корпорация

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Алексей Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора "Ильюшина" из-за перехода на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

"В связи с переходом на новое место работы Алексей Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и генерального директора ПАО "Авиационный комплекс им. Ильюшина", - заявил сотрудник пресс-службы ОАК.

По его словам, пост руководителя дивизиона транспортной авиации ОАК, генерального директора "Ильюшина" займет Юрий Грудинин, ранее руководивший предприятием "ТАНТК им. Бериева".

"Функции единоличного исполнительного органа "ТАНТК им. Бериева" передаются ПАО "Ил". Таким образом, предприятие, реализующее большой объем проектов на платформах самолетов марки "Ил", также станет составной частью дивизиона транспортной авиации ОАК", - пояснили в корпорации.

В пресс-службе сообщили, что президент ОАК Юрий Слюсарь поблагодарил за работу А.Рогозина, который создал единый контур управления программами транспортного дивизиона и внес существенный вклад в развитие входящих в него предприятий.