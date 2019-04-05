На Северном флоте прошел учебный бой с танками, артиллерией и авиацией

На одном из арктических полигонов Северного флота в учебный бой пошли танки, артиллерия и даже авиация. Подразделения отдельной мотострелковой бригады были подняты по тревоге. Они совершили марш в заданный район и выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. У каждого подразделения была своя задача. Экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град", самоходных гаубиц "Акация" подавляли и уничтожали боевую технику и живую силу "противника". Операторы комплексов противотанковых управляемых ракет "Фагот" уничтожили мишени, которые выступили в роли бронетехники условного неприятеля.

В учениях мотострелки использовали беспилотники. С их помощью они обнаружили позиции "противника" и из оборонительных действий перешли в контратаку с выполнением боевых стрельб. Огневую поддержку им оказали тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М. Кроме того, от ударов с воздуха подразделения прикрыли расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" и "Стрела", а также комплексов радиоэлектронной борьбы.

После учений личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады Северного флота вернулись в места постоянной дислокации.

Светлана Цыганкова