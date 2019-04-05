Войти
05.04.2019
Российская газета

На Северном флоте прошел учебный бой с танками, артиллерией и авиацией

665
0
+1
Источник изображения: rg.ru

На одном из арктических полигонов Северного флота в учебный бой пошли танки, артиллерия и даже авиация. Подразделения отдельной мотострелковой бригады были подняты по тревоге. Они совершили марш в заданный район и выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. У каждого подразделения была своя задача. Экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град", самоходных гаубиц "Акация" подавляли и уничтожали боевую технику и живую силу "противника". Операторы комплексов противотанковых управляемых ракет "Фагот" уничтожили мишени, которые выступили в роли бронетехники условного неприятеля.

В учениях мотострелки использовали беспилотники. С их помощью они обнаружили позиции "противника" и из оборонительных действий перешли в контратаку с выполнением боевых стрельб. Огневую поддержку им оказали тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М. Кроме того, от ударов с воздуха подразделения прикрыли расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" и "Стрела", а также комплексов радиоэлектронной борьбы.

После учений личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады Северного флота вернулись в места постоянной дислокации.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
Град РСЗО
Су-24
Су-24М
Т-72
Т-72Б
Фагот
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
СФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
19.04.2018
На Севфлоте прошли учения более тысячи мотострелков с применением танков и беспилотников
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
23.05.2016
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
23.12.2015
Петля незалежности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:23
  • 78
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"